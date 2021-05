Prebet Aiud cumpără 5% din ROCA Investments Prebet AIUD va cumpara 5% dintre acțiunile ROCA Investments cu un preț cifrat la 2,1 milioane de euro. ROCA Investments a fost lansat de Casa de Insolvența Transilvania și are printre acționaripe Dan Șucu (Mobexpert), Adrian și Dragoș Paval (Dedeman), BT Investments și Theodora Popa (transavia). ROCA ofera soluții de capital și parteneriat activ pentru revitalizarea și consolidarea afacerilor romanești aflate in dificultate, pentru companii care au potențial de creștere accelerata și au nevoie de un partener in acest sens. De asemenea, unt sprijinite și companiile care cauta sa transfere managementul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- ​Producatorul de prefabricate din beton Prebet Aiud a cumparat cu 2,1 milioane euro 5% din actiunile ROCA Investments, companie holding care ofera solutii de capital si parteneriat activ pentru consolidarea si scalarea IMM-urilor românesti.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Prebet Aiud SA informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 04.05.2021, Consiliul de Administratie a decis achizitia unui pachet de 5% la ROCA Investments (Platforma ROCA S.A.) concretizata la un pret de 2.100.000 euro. ”Aceasta tranzacție e o…

