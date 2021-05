Prebet Aiud cumpără 5% din acţiunile ROCA Investments cu 2,1 milioane euro “Prebet Aiud SA informeaza actionarii si investitorii ca in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 4 mai 2021, Consiliul de Administratie a decis achizitia unui pachet de 5% la ROCA Investments (Platforma ROCA SA) concretizata la un pret de 2,1 milioane euro”, a informat compania, pe BVB. ROCA Investments are o valoare evaluata a companiei de 42 milioane euro, ceea ce reprezinta aproape o dublare fata de nivelul de 22,3 milioane euro de la finalul anului 2019. Randamentul investitiilor pentru anul 2020 este si el in crestere, ajungand la 62%. ”Aceasta tranzactie e o premiera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

