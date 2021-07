Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit marti ca este neconstitutionala revocarea Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului, urmand ca aceasta sa isi reia pozitia dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES, in sedinta de marti, Curtea…

- 1. – Ce va motiveaza in viața? – Timpurile in care traim mi-au demonstrat ca tot ceea ce m-a motivat in viata – dragostea fata de semeni, dorinta de a le fi alaturi si de a face tot posibilul sa treaca mai usor peste greutati ma implineste ca om. De la mamaia […] Articolul Luminita-Adriana Temea,…

- Pentru cuprinderea in invatamantul prescolar a copiilor cu varste intre 3 si 6 ani, Ministerul Educației a aprobat ca inscrierea copiilor nou-veniți in gradinița, pentru anul școlar viitor, sa inceapa pe 31 mai 2021. Orarul inscrierilor este stabilit de conducerea unitatii de invatamant si afisat, la…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera și Eliberare Permise de Libera Trecere impreuna cu reprezentanții Secției Utilaje și Servicii Tehnice din cadrul Primariei Bacau au fost implicați zilele trecute intr-o acțiune organizata pe linia respectarii prevederilor Legii nr. 421/2002…

- CliniX este un centru de diagnosticare dupa cele mai inalte standarde unde este pus la dispoziție pentru pacienți o diagnosticare noninvaziva a aparatului circulator. De la ora 14.00, la Central Plaza, va avea loc inaugurarea CliniX Help Care, un centru de investigație hemodinamica pe probleme cardio…

- In satul Scurta, din comuna Orbeni, a fost marcat finalizarea proiectului de Reabilitare extindere și dotare a dispensarului uman (fosta Casa de nașteri). La eveniment, alaturi de satenii din Scurta, au venit Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, primarul comunei Orbeni – Costache…

- La data de 22 mai a.c., o patrula mixta formata din politist si jandarm, a fost sesizata prin SNUAU 112 de catre o femeie de 51 ani din comuna Sascut, despre faptul ca la aceeasi data, fiul sau de 27 ani i-ar fi sustras suma de 1000 lei dintr-un portofel, dar si un card bancar […] Articolul A furat…

- Polițiștii au depistat in flagrant delict, un barbat din comuna Damienesti, banuit ca ar fi sustras un autoturism. Acesta este cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de furt in scop de folosința, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului și conducerea unui vehicul fara permis de conducere.…