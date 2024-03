S-a decis, amenzile e-Factura încep doar din iunie Guvernul a adoptat, in ședința din data de 28 martie, prelungirea termenului in care firmele care nu folosesc sistemul e-Factura nu vor fi amendate. Cu toate ca termenul limita de conformare a fost stabilit inițial pentru data de 1 aprilie, s-a convenit ca perioada in care nu vor fi date amenzi sa fie prelungita cu doua luni, pana in data de 31 mai. Legat de motivele care au stat la baza acestei decizii, premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, inainte de luarea acestei decizii, ca „adoptam azi și masuri convenite… Articolul S-a decis, amenzile e-Factura incep doar din iunie apare prima data in… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in ședința de joi o ordonanța prin care este prelungita perioada in care firmele nu sunt amendate daca nu folosesc sistemul e-Factura, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Perioada in care nu vor fi date amenzi este prelungita pana in 31 mai. „Adoptam azi și masuri convenite cu mediul…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, susține ca Guvernul a prelungit perioada in care firmele nu primesc amenda daca nu iși introduc datele in sistemul RO E-Factura. „Adoptam azi și masuri convenite cu mediul de afaceri in privința sistemului electronic RO e-Factura. Prelungim, prin Ordonanța de urgența,…

- Mediul de afaceri trebuie sprijinit și incurajat, mai ales in perioade tensionate. Programul #IMMPlus, pornit de Ministerul Finanțelor, este un pas vital in aceasta direcție. Cu un buget de pana la 12,5 miliarde lei și garanții acordate pentru 11.500 de beneficiari, acest program faciliteaza accesul…

- PSD mai preda o lecție de economie, aratand ca știe ce trebuie facut pentru ca romanilor sa le fie mai bine! Numarul contractelor de munca a crescut cu aproape 1 milion in 2023 fața de 2022. In acest fel, Guvernul condus de Marcel Ciolacu genereaza contribuțiile sociale pentru pensiile seniorilor noștri…

- Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, președinții partidelor PSD și PNL au anunțat oficial la ora 19:00, in urma ședințelor de conducere, ca se vor comasa alegerile. Asta inseamna ca electoratul este chemat la vot in 9 iunie sa iși aleaga parlamentarii pe care ii trimit la Bruxelles, dar și primarii, președinții…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Fondul Monetar Internațional a trimis o delegație in Romania doar pentru a se informa cu privire la situatia economica, insa Guvernul va lua propriile sale decizii dupa discuția cu reprezentanții FMI. De altfel, FMI a ratat ultimele prognoze in ceea ce privește Romania…

- PSD spune ca iși respecta integral angajamentul politic de a proteja populația și in special categoriile sociale vulnerabile, precum batranii și copiii. PSD demonstreaza, astfel, ca știe sa guverneze! In ciuda contextului extrem de dificil, cu crize economice suprapuse și razboaie aproape de noi,…

- Tarifele polițelor de raspundere civila auto raman neschimbate inca jumatate de an. Anunțul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu in ședința de Guvern din 28 decembrie. In urmatoarea jumatate de an șoferii vor avea posibilitatea sa incheie polițe RCA la același preț ca pana acum, plus un procent…