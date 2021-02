Prea mult Paracetamol ucide. Un bărbat din Botoșani a murit după ce s-a tratat acasă de Covid-19 Un barbat din Botoșani bolnav de Covid-19 a murit dupa ce a preferat sa se trateze singur acasa cu Paracetamol. A luat insa atat de mult pastile – cate 2 la 4 ore – incat ficatul i-a cedat și a decedat la spital. Barbatul a murit la spital la sfarșitul saptamanii trecuta din cauza unui […] The post Prea mult Paracetamol ucide. Un barbat din Botoșani a murit dupa ce s-a tratat acasa de Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

