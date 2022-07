Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, politistii locali au aplicat taximetristilor din Capitala amenzi totale de peste 43.000 de lei, iar 28.000 de lei au reprezentat doar sanctiuni aplicate joi, in decurs de doua ore, la Gara de Nord. Controalele din ultimele sapte zile au avut loc la Piata Romana si Gara de Nord si…

- Lucian Heius a afirmat ca in privinta controalelor la persoane fizice, anuntate de el, aceste persoane au fost identificate pe baza unui program informatic, pentru ca inspectorii ANAF nu au cum sa verifice milioane de CNP-uri. ”Am pornit de la ce prevede legea, am luat si am verificat in prima faza…

- Adrian Chesnoiu, care s-a retras din functia de ministru al Agriculturii dupa o ancheta a DNA intr-un dosar de abuz in serviciu, susține ca nu a dorit altceva decat sa faca bine agriculturii din Romania și deși a avut la dispoziție doar șase luni a reușit sa puna in „mișcare” lucruri care stagnau de…

- Parlamentari PNL au depus un proiect de lege pentru recunoasterea sporturilor electronice in Romania si dezvoltarea activitatii de E-Sports la fel ca ramurile sportive clasice, prin modificarea Legii 69/2000 a educatiei fizice si sportului, informeaza Tineretul National Liberal (TNL). „Romania este…

- O furtuna puternica, insoțita de grindina și ploaie torențiala, s-a abatut sambata dupa-amiaza asupra Bucureștiului și a creat probleme in special in vestul Capitalei. Vantul a daramat mai mulți stalpi cu semafoare, iar traficul este dat peste cap. Ruperea de nori a ținut cateva minute, timp suficient…

- Romania este dependenta de importuri, importand astfel și inflație, a declarat deputatul PNL Marilen Pirtea. Intrebat pe B1 TV ce ar trebui sa faca Guvernul in legatura cu inflația tot mai mare, liberalul a afirmat: „Aici discutam despre o corelare a piețelor și faptul ca traim intr-o lume globalizata.…

- Prețul la carnea de miel in piata alimentara din municipiul Sfantu Gheorghe ajunge, in acest an, la 40-45 lei pe kilogram, aproape dublu fata de anul trecut, in contextul scumpirilor la furaje si combustibili, susține directorul DSV Covasna, Orsi Csaba. „Pe piata kilogramul de miel se vinde cu 40-45…

- Compania de asigurare Euroins este acuzata de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania ca nu achita integral despagubirile aferente reparațiilor auto. Mai exact, un șofer care a avut un incident care trebuie achitat de Euroins, se duce pentru a incheia un dosar de dauna,…