Vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Cristian Rosu, a anuntat convocarea de urgenta a conducerii Euroins in urma informatiilor conform carora compania de asigurari ar fi incalcat regulamentul, potrivit unui comunicat al ASF.

"In urma informatiilor parvenite la ASF, pe multiple canale de comunicare, care semnalau posibile abateri de la reglementarile in vigoare ale societatii Euroins, in ceea ce priveste instrumentarea si lichiditatea daunelor pentru politele RCA, am convocat in regim de urgenta conducerea societatii pentru clarificari. Dupa analiza datelor si…