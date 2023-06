Prăpăd în țară. Sute de gospodării, inundate Ploile torențiale au distrus totul in calea lor. La nivel național, peste 4.300 de pompieri militari, cu peste 3.200 de mijloace tehnice, au intervenit in 30 de localitați din 9 județe pentru inlaturarea efectelor negative generate de vremea rea. In plus, 19 mesaje de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT au fost emise la nivelul a 12 județe. Pompierii au acționat pentru evacuarea apei din 204 case, anexe gospodarești și beciuri, 177 de curți și 27 de strazi. Totodata, aceștia au acționat pentru degajarea a 9 copaci rupți de vantul puternic. In urma acestor evenimente, un autoturism a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intervenții ISU Alba dupa ploile torențiale: Gospodarii si strazi inundate. Mai multe gospodarii au fost inundate duminica seara in satul Sard, comuna Ighiu, pompierii militari procedand, acolo unde situatia a impus-o, la evacuarea animalelor sau a altor bunuri, dupa caz, informeaza Agerpres.…

- Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite…

- Ploile torențiale incep sa faca ravagii in Argeș. Sambata, la Jugur, doua gospodarii au fost indundate. La fața locului se deplaseaza un echipaj de pompieri de la Detașamentul Campulung.

- In urma cu puțin timp a fost emis un Cod Portocaliu de inundații in județul Iași, valabil pana la ora 24.oo, datorat creșterii debitului in bazinul superior al raului Miletin. Pana la aceasta ora au fost raportate doua gospodarii inundate. Una se afla in comuna Plugari, iar cealalta in municipiul Pașcani.…

- Incepand cu ora 08.00 personalul din cadrul structurilor care au activat in Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei la sediul ISU Iasi se retrag la unitatile proprii (I.P.J. Iasi, I.J.J. Iasi, Drumuri Nationale, Drumuri Judetene si Politia Locala Iasi). Activitatea a fost preluata…

- Anterior instalarii codurilor meteo de vreme severa, la nivelul ISU Suceava s-au activat Grupa Operativa și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției. De asemenea, IGSU a dispus trimiterea in sprijinul pompierilor militari suceveni a unor echipaje de la ISU Bistrița-Nasaud*, ISU Harghita…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a luat urmatoarele masuri:????La nivel central- monitorizarea și coordonarea situației operative prin structurile de specialitate;- realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența prin suplimentarea in județele…

- Departamentul pentru Situații de Urgența a luat urmatoarele masuri:????La nivel central- monitorizarea și coordonarea situației operative prin structurile de specialitate;- realizarea manevrei de forțe și mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența prin suplimentarea in județele…