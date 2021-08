Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri din Bucuresti au ramas blocati, joi, pe un traseu deosebit de periculos din masivul Bucegi, in conditiile in care acestia au urcat pe munte complet neechipati, fara a avea incaltaminte adecvata sau echipament de catarare.

- Trei tineri din Bucuresti au ramas blocati, joi, pe un traseu deosebit de periculos din masivul Bucegi, in conditiile in care acestia au urcat pe munte complet neechipati, fara a avea incaltaminte adecvata sau echipament de catarare, potrivit agerpres.ro. Potrivit datelor comunicate de Salvamont…

- O turista a fost grav accidentata, duminica dupa-amiaza, pe traseul dintre statiunea Busteni si Cascada Urlatoarea, considerat unul dintre cele mai usoare trasee turistice din Bucegi, anunta reprezentantii Salvamont Busteni. Potrivit acestora, o femeie de 67 de ani din Bucuresti, care cobora…

- O turista in varsta de 67 de ani s-a ranit grav, duminica, in timp ce parcurgea traseul turistic care face legatura intre statiunea Busteni si cascada Urlatoarea, traseu montan care nu este unul dificil, potrivit news.ro. Femeia, care a suferit un traumatism cranian sever dupa ce s-a impiedicat…

- In saptamana 21 – 27 iunie, 39,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Prahova, Bucuresti, Dolj, Ilfov si Bacau, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, 58% din totalul deceselor au fost inregistrate in Prahova, Bucuresti, Galati, Arges si Botosani.…

- Doi turiști din București și copilul lor au ramas blocați intr-o zona izolata din Munții Siriului, dupa ce autoturismul lor s-a impotmolit in noroi. Cei trei au fost salvați aproape de miezul nopții, de jandarmii. In urma unui apel 112 primit duminica seara, prin care o persoana din București a sesizat…

- Turistul care a ramas blocat sambata seara, pe Valea Tapului din masivul Bucegi, si-a sapat o vizuina in care a petrecut noaptea, el fiind recuperat de salvatorii montani duminica dimineata, la cautari participand si un elicopter. Potrivit coordonatorului Salvamont Busteni, Laurentiu Paraschiv, turistul…