Trei rafinarii amplasate in municipiul Ploiesti si comuna Brazi au fost amendate de comisarii de mediu, ca urmare a disconfortului olfactiv resimtit de ploiesteni in perioada 4-5 iulie, informeaza, miercuri, Garda Nationala de Mediu (GNM). Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a institutiei, in raportul de monitorizare a calitatii aerului transmis de APM Prahova se arata ca in perioada respectiva au fost inregistrate cresteri punctuale pentru indicatorii benzen si toluen in statiile automate de monitorizare a calitatii aerului. Pentru neregulile constatate in timpul inspectiilor, Garda…