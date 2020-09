Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 27 de ani și un baiat de 14 ani au ramas incarcerați in urma unui accident produs miercuri pe DN 1B, in județul Prahova, intre doua autoturisme și o basculanta. Un elicopter SMURD intervine pentru transportul victimelor. Traficul in zona este blocat, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic…

- DJ 102 D va fi inchis circulației, joi, 30 iulie, in intervalul 08.00 – 14.00, in zona trecerii la nivel din Mizil, ca urmare a unor lucrari care vor avea loc in zona. Anunțul a fost facut de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova care a precizat ca, „in ziua de 30 iulie a.c., in intervalul orar…

- Traficul rutier este deviat, in aceasta dimineața, pe autotrada Deva – Nadlac, de pe sensul spre Deva, pe sensul catre Nadlac, circulandu-se pe o banda pentru fiecare direcție, din cauza lucrarilor care se fac intre Remetea Mare și Lugoj, in județul Timiș, potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului…

- Trei persoane, intre care un minor, au fost ranite miercuri seara, intr-un accident rutier care avut loc pe DN1 B in localitatea prahoveana Loloiasca.Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, in urma impactului dintre acestea…

- Traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare al DN 1 catre Valea Prahovei. Coloane de mașini s-au format la Bușteni și intre localitațile Posada și Comarnic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier s-a intensificat pe sensul de urcare…

- Traficul rutier este intrerupt pe DN10 Gura Siriului - Intorsura Buzaului, pe raza comunei Sita Buzaului, din cauza unei viituri si a aluviunilor ajunse pe carosabil, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane.Pana la remedierea situatiei, soferilor li se recomanda ruta ocolitoare Brasov…

- Centrul Infotrafic anunta ca, miercuri seara, breteaua de iesire de pe A1 la Orastie, este blocata din cauza apei, anunța news.ro.”Centrul Infotrafic informeaza ca, din cauza apei acumulate pe suprafata de rulare, breteaua de iesire din autostrada A1 Sibiu-Deva catre DN7 Orastie(kilometrul…

- Traficul rutier este blocat, joi dimineata, pe DN 1B, intre Ploiesti si Mizil, din cauza unui TIR care, din primele informatii, s-ar afla pozitionat de-a curmezisul drumului din motive care urmeaza sa fie stabilite, noteaza Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, un autotren…