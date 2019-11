Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care nu a oprit, miercuri, la semnalul politistilor, aflati intr o actiune de prevenire in zona trecerii de cale ferata de la bariera Blejoi, a fost somat cu un foc de avertisment si apoi a fost urmarit, prins si imobilizat de oamenii legii, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres.Ulterior…

- Un sofer care nu a oprit, miercuri, la semnalul politistilor, aflati intr-o actiune de prevenire in zona trecerii de cale ferata de la bariera Blejoi, a fost somat cu un foc de avertisment si apoi a fost urmarit, prins si imobilizat de oamenii legii, informeaza IPJ Prahova, scrie Agerpres. Ulterior…

- La data de 03 noiembrie a.c., o patrula de politie din cadrul Serviciului Rutier Bacau, in timp ce se aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu pe raza comunei Cleja, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism depistat in trafic. Intrucat conducatorul auto nu a oprit la semnalul…

- Un șofer care a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor a fost urmarit, duminica, in trafic, in Ploiești, in goana sa lovind doua mașini parcate. Apoi, cele trei persoane din mașina au fugit, iar doua dintre ele au fost prinse de oamenii legii.Potrivit IPJ Prahova, incidentul s-a petrecut…

- Vineri dupa amiaza in timp ce acționa sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Poliției Romane pe DN 2H din orașul Vicovu de Sus, un echipaj rutier din cadrul a doua inspectorate de poliție detașat in județul Suceava, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate,…

- Politistii constanteni au folosit armamentul.din dotare pentru prinderea unui sofer care nu a oprit la semnalul oamenilor legii. Tanarul respectiv nu are permis de conducere si se afla la volanul unei masini furate, el avariind patru autoturisme.

- Ziarul Unirea Accident rutier la Teiuș, dupa o urmarire in trafic: S-a urcat baut la volan, nu a oprit la semnalul polițiștilor și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului Accident rutier la Teiuș, dupa o urmarire in trafic: S-a urcat baut la volan, nu a oprit la semnalul polițiștilor…

- Urmarire cu focuri de arma in Timișoara. Polițiștii au fost nevoiți sa traga șase focuri de avertisment pentru a opri șoferul unui ATV care nu a oprit la semnalul agenților. Incidentul a avut loc, in noaptea de duminica spre luni, pe Calea Martirilor din Timișoara, relateaza Mediafax. In jurul orei…