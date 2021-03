Stiri pe aceeasi tema

- Trei comune din judetul Botosani au o rata de infectare cu virusul COVID-19 mai mare de trei cazuri la 1.000 de locuitori, potrivit datelor transmise, luni, de Directia de Sanatate Publica (DSP). In comuna Curtesti, incidenta bolii a ajuns, luni, la 4,39 cazuri la 1.000 de locuitori, in timp ce in comuna…

- O localitate din Botoșani inregistreaza o rata de infectare cu Covid de peste 10 la mia de locuitori. Havarna, o comuna cu 4.569 de locuitori din judetul Botosani, a raportat miercuri cinci noi cazuri de infectare cu coronavirus. Comuna se afla in carantina. Potrivit datelor transmise de Directia de…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in localitatea Havarna continua sa depaseasca, sambata, 13 cazuri la 1.000 de locuitori, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani. Potrivit datelor transmise de DSP, in ultimele 24 de ore in Havarna, localitate aflata de joi seara in carantina,…

- Rata de infectare cu virusul COVID-19 in localitatea Havarna din judetul Botosani a ajuns, miercuri, la 11,85 cazuri la 1.000 de locuitori, cel mai ridicat nivel din ultimele doua saptamani, potrivit datelor transmise de Directia de Sanatate Publica. Situatia centralizata de DSP arata ca in Havarna…

- Violeta Stoica Campania de vaccinare lansata cu mare tam-tam la nivel național a pornit cu stangul in Romania. De la anunțul inițial ca 44 de centre de vaccinare vor fi puse la dispoziția prahovenilor, pana la realitate – deschiderea a numai 15 puncte de vaccinare (in noua centre) din orașele Ploiești,…