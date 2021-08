Stiri pe aceeasi tema

- Un protest a avut loc, vineri seara, la Ploiesti cu privire la criza deseurilor din oras, manifestantii cerand rezilierea contractului cu operatorul Rosal si demisia conducerii ADI Deseuri, potrivit agerpres.ro. Actiunea, care a fost organizata prin apel pe Facebook de catre Asociatia Stop…

- Societatea de Gospodarire Urbana Ploiești ar putea prelua contractul de curațenie a cailor publice (CCP) din municipiu. Potrivit unor surse din administrație, se pare ca in primaria Ploiești se discuta posibilitatea ca SGU sa obțina licența de CCP. In scenariul in care SGU ar obține licența necesara…

- In filmarea postata de un martor, pe Facebook, se vede cum pe campul din spatele mall-ului se formeaza o tornada care ridica in aer pamantul și gunoaiele. Fenomenul meteo a aparut dupa ce specialiștii au emis o avertizare de vreme instabila, valabila pentru tot județul Prahova. Specialiștii spun ca…

- Se poarta negogocieri cu usile inchise si au loc discutii tensionate, cel putin la Ploiesti, pe tema salubritatii. La o zi dupa ce au fost majorate tarifele pentru colectarea gunoiului in Prahova, inclusiv in municipiul nostru, proiect caruia primarul Andrei Volosevici i s-a opus, apar reactii si…

- Edilul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat, marti, ca va propune in urmatoarea sedinta a Consiliului local rezilierea contractului cu compania Romprest. Ea a prezentat, intr-o postare pe Facebook, o an...

- Un protest neobișnuit a avut loc, luni seara, in fața Primariei Sectorului 1. Zeci de tineri s-au adunat pentru a face „inmormantarea serviciile publice”. Acțiunea a fost anunțata pe Facebook, iar adunarea s-a strigat in jurul orei 22.00. Cu aceasta ocazie, s-a comunicat inceperea unei campanii de strangere…

- Politia judeteana Prahova a anuntat luni ca cinci tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, sunt considerați suspecți in cazul vandalizarii Cimitirului Evreiesc din Ploiești , unde aproape 20 de pietre funerare au fost daramate sau distruse, informeaza Agerpres . Potrivit autoritaților, cei…

- Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara “Management Integrat al Deșeurilor in Județul Dambovița” a decis, la propunerea președintelui CJD, Post-ul ADI Salubritate a propus rezilierea contractului operatorului din gropile de gunoi apare prima data in Gazeta Dambovitei .