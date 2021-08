Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7000 de consumatori au ramas fara energie electrica si mai multi copaci rupti de vant au cazute pe sosele in noua localitati din Prahova, in noaptea de joi spre vineri, ca urmare a vijeliilor care au afectat judetul. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, pompierii au intervenit…

- Ca urmare a emiterii de catre ANM a Avertizarii Cod Roșu, de vijelii puternice cu rafale de peste 90 km/h, grindina, descarcari electrice, averse torențiale ce puteau depași 35l/mp., in cursul nopții, populația din localitatile aflate sub incidenta meteo a fost informata si avertizata prin intermediul…

- Luiza Radulescu Pintilie Astazi este Ziua Nationala a Ambulantei din Romania si, pentru a marca aceasta zi, la ora 10,00 vor suna in intreag tara sirenele ambulantelor. Cunoscutul semnal al echipajelor de interventie medicala se va auzi si in Prahova, atat la sediul statiei centrale din Ploiesti, cat…

- F. T. Miercuri, 16 iunie a.c., in intervalul orar 16:00-19:00, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova a fost organizata o acțiune in mediul rural, pe raza comunelor Batrani, Cerașu, Drajna, Izvoarele, Maneciu, Posești și Starchiojd. Potrivit reprezentantilor politiei prahovene, ” raziile…

- Miercuri, in intervalul orar 16:00-19:00, IP Prahova a organizat o acțiune pe raza comunelor Batrani, Cerașu, Drajna, Izvoarele, Maneciu, Posești și Starchiojd, urmarind respectarea normelor de conviețuire sociala, prevenirea și combaterea criminalitații stradale precum și respectarea normelor rutiere.…

- V. Stoica Achiziție mai mult decat necesara astazi, la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. Se deschid ofertele pentru cumpararea a 32 de toalete ecologice vidanjabile pentru posturile de poliție rurale, evident, in zonele in care cladirile in care iși desfașoara activitatea polițiștii nu dispun…