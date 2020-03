Prahova: Percheziţii la persoane bănuite de tulburarea ordinii şi liniştii publice Politistii din cadrul Politiei orasului Baicoi au efectuat, marti dimineata, trei perchezitii pe raza localitatilor Floresti si Banesti, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, informeaza IPJ Prahova. Doua mandate de aducere au fost puse in executare. "Din cercetari a rezultat faptul ca, in cursul lunii februarie a.c., persoanele banuite ar fi comis, in public, acte de violenta, tulburand ordinea si linistea publica, prin participarea la un conflict intre mai multe persoane. De la locatiile vizate a fost ridicata in vederea continuarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

