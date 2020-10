Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Prahova care a fost trimis in judecata pentru 185 de infractiuni de luare de mita si trei infractiuni de spalare de bani, fiind acuzat ca a primit de la zeci de persoane bani pentru a le incadra sau pentru a le mentine in grad de invaliditate, a fost condamnat pe fond la inchisoare cu suspendare,…

- Axinte a primit o sentința dureroasa, de 2 ani de inchisoare cu suspendare intr-un dosar deschis in urma cu 8 ani. Actorul și-a recunoscut faptele in fața judecatorilor, iar acum trebuie sa indeplineasca mai multe condiții impuse de aceștia.

- Giorgiana Hosu, procurorul-șef al DIICOT, și-a anunțat joi demisia. Decizia intervine dupa ce soțul ei a fost condamnat in prima instanța la trei ani de inchisoare cu suspendare. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu a avut o intrevedere, joi, cu Giorgiana Hosu, iar aceasta l-a anunțat despre decizia…

- Giorgiana Hosu, procurorul-sef al DIICOT, si-a anuntat demisia, joi seara. Decizia intervine dupa ce sotul ei a fost condamnat in prima instanta la trei ani inchisoare cu suspendare. Fostul politist Dan Hosu, sotul sefei DIICOT Giorgiana Hosu, a fost condamnat joi la trei ani inchisoare cu suspendare,…

- Fostul politist Dan Hosu, sotul sefei DIICOT, Girogiana Hosu, a fost condamnat, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare, de catre Tribunalul Bucuresti, pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic și instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de

- Mihai Aniței, la data faptei președinte al Colegiului Psihologilor din Romania, a fost condamnat, joi, de Tribunalul București, la un an de inchisoare cu suspendare. Aniței a fost gasit vinovat pentru...

- Fostul prefect al Constanței Ioan Albu a fost condamnat, miercuri, de Judecatoria Medgidia, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa și conducere sub influența bauturilor alcoolice. Decizia poate fi contestata la Curtea de Apel Constanța in termen de 10 zile. In acest caz, Ioan…

- Un tanar israelian, student la o facultate din Cluj-Napoca, a fost condamnat la un an și doua luni de inchisoare cu suspendare pentru efectuarea de operațiuni financiare frauduloase. Sentința a fost... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!