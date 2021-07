Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis un dosar penal pentru distrugere si vatamare corporala, ambele infractiuni din culpa, in cazul incendiului de sambata dupa-amiaza, de la un centru de incarcare butelii din localitatea Fantanele, a transmis Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Prahova. Potrivit Inspectoratului…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la un vagon cisterna incarcat cu 56 de tone de benzina al unei garnituri formate din 22 de vagoane. Traficul feroviar intre Busteni si Azuga a fost blocat. Incendiul a fost observat de impiegatul din gara Bușteni, fiind anunțat la ora 4.34. Potrivit Inspectoratului…

- Traficul rutier este blocat, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, pe Valea Prahovei, din cauza aluviunilor aduse de ploi de pe versanti, a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. Potrivit sursei citate, pe DN 1, la Nistoresti, circulatia autoturismelor este blocata, dupa ce pe carosabil au ajuns…

- Un numar de 14 persoane au fost evacuate, marti seara, dintr-un bloc din municipiul Ploiesti dupa ce a fost sesizat un miros intepator pe casa scarii. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, un miros intepator a fost sesizat pe casa scarii unui bloc de locuinte situat…

- Un accident grav a avut loc, marți dimineața, pe DN 1, la Nistoresti. In urma accidentului au murit cinci persoane, iar alte doua au fost ranite. Traficul rutier a fost complet blocat si deviat prin Breaza, a anuntat Politia Prahova. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 7…

- Accident rutier grav pe DN 1, marți, 18 iunie, in apropiere de Comarnic, in județul Prahova. Cinci persoane au decedat, iar doua au fost ranite, scrie Ziarul Incomod, care citeaza ISU Prahova.Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, in accidentul care a avut in jurul orei 8.20, au…

- Locomotiva unui tren Regio de calatori care circula pe ruta Brasov-Bucuresti a fost cuprinsa de un incendiu in aceasta dimineata, in jurul orei 06:11, in apropierea Garii Sinaia. Incendiul se manifesta cu fum dens și a aparut la locomotiva trenului Inter Regio 1603, care circula pe ruta Brașov-Bucuresti,…

- O cisterna incarcata cu motorina si benzina a fost implicata, vineri dimineata, intr-un accident pe DN 1A, la ieșire din localitatea Cheia spre Sacele, județul Brașov. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, incarcatura nu este afectata si nu exista risc de explozie.Potrivit…