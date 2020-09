Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 57 de ani care a suferit un accident in zona de creasta a Muntilor Fagaras, fiind preluata de un elicopter SMURD. Salvamontistii din Sibiu si Arges au intervenit, dar transportul terestru al pacientei ar fi fost mult prea periculos.

- Salvamontistii gorjeni au reusit sa salveze, noaptea trecuta, un turist in varsta de 70 de ani care s-a aventurat in zona Muntilor Parang. Acesta a fost surprins de vremea rea si de lasarea intunericului, a pierdut poteca marcata si, epuizat de efort, a cerut sprijinul salvamontistilor.

- F. T. „O zi plina pentru salvamontistii din Prahova si Busteni care au actionat (joi, 6 august – n.n.) pentru salvarea mai multor turisti aflati in pericol”. Astfel caracterizeaza salvatorii montani prahoveni ultima actiune de recuperare a „patru tineri din Bucuresti, care au fost scosi din Valea Alba,…

- A fost nevoie de interventia Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea pentru salvarea a doi soti din Constanta.Femeie de aproximativ 35 ani si cca.60 kg aflata la cca 30 minute de Cascada Scorus a suferit o trauma la glezna. Intervin SMURD Brezoi si Salvamont.Femeia accidentata langa cascada…

- Un apel la 112 anunta in aceasta dupa-amiaza un accident petrecut in zona Colonia Topitorilor, pe un traseu frecventat de amatorii de mountain bike, deasupra Uzinei de apa Baia Mare. La fata locului s-a deplasat echipa de prim raspuns a Salvamont Maramures. Biciclistul a suferit multiple traumatisme.…

- Opt persoane au fost retinute in dosarul permiselor de conducere obtinute in mod fraudulos, urmand sa fie prezentate joi instantei cu propunere de arestare preventiva. Alte 26 de persoane au fost plasate sub control judiciar. ”Au fost retinute si vor fi prezentate in cursul acestei zile, cu propunere…

- bull; Salvatorii intervin la Chirnogeni in cazul unui cal cazut in hazna ISU "Dobrogealdquo; Constanta a fost alertata in aceasta seara de la Chirnogeni, unde un cal a cazut intr o hazna dezafectata, aflata langa fostul magazin universal.Salvatorii intervin pentru scoaterea animalului la suprafata.Sursa…