- In perioada 20 februarie – 26 aprilie 2023, peste 2 milioane de familii și-au achitat facturile la utilitați prin intermediul cardului de energie, valoarea totala a plaților efectuate ajungand la 464 milioane lei. Cele mai multe plați s-au efectuat in București, Iași, Suceava, Bacau și Prahova. Au fost…

- Prima tranșa de 700 lei virata pe cardul de energie trebuie cheltuita pana la finele lunii iunie, dupa cum au anunțat autoritațile. Pana la acest moment, si-au achitat facturile prin intermediul cardului de energie peste 1,5 milioane de familii, valoarea totala a platilor efectuate fiind de 352 milioane…

- Romanii vulnerabili au primit pana in prezent 2.110.134 de carduri de energie, iar numarul va crește pe masura ce se soluționeaza cele 6.089 anchete sociale, la care se adauga alte 51.924 declarații pe propria raspundere. Daca se descopera noi beneficiari eligibili, vor fi emise și distribuite și lor…

- Un milion de familii si-au achitat facturile la utilitati din fonduri europene cu cardurile de energie , anunța MIPE. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene ( MIPE ) a anuntat, luni seara, ca in perioada 20 februarie – 27 martie 2023 au fost efectuate un milion de plați prin cardurile de energie,…

- ”Desi prima transa se poate utiliza pana la sfarsitul lunii iunie, in prima luna un milion de familii si-au platit deja facturile cu cardul de energie. Dupa cum stiti, ele au ajuns in 2,1 milioane de gospodarii din Romania. In paralel, continua anchetele sociale pentru stabilirea eligibilitatii, urmand…

