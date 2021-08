Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta este o ”alerta cod rosu” pentru omenire, care este necesar sa insemne ”sfarsitul” energiei fosile, care ”distruge planeta”, a reactionat secretarul general al ONU Antonio Guterres. Acest raport de evaluare stiintifica – primul dupa sapte ani – ”trebuie sa puna sfarsit carbunelui si energiilor…

- Cei mai importanți oameni de știința din lume in domeniul climei au lansat luni cel mai puternic avertisment cu privire la urgența climatica din ce in ce mai profunda, preconizand ca schimbarile climatice se vor accentua in toate regiunile in deceniile urmatoare, scrie CNBC . Un raport anticipat al…

- OMS indeamna la amanarea vaccinarii cu a treia doza a vaccinului anti-Covid, pana in luna octombrie. Motivul, sprijinirea vaccinarii in țarile sarace OMS indeamna la amanarea vaccinarii cu a treia doza a vaccinului anti-Covid, pana in luna octombrie. Motivul, sprijinirea vaccinarii in țarile sarace…

- Președintele Vladimir Putin a semnat legea care impune companiilor sa raporteze emisiile lor de gaze cu efect de sera, descrisa ca primul pas al Rusiei catre reglementarea emisiilor de carbon pentru combaterea...

- Al doilea gol al atacantului Patrik Schick in meciul de luni Cehia - Scotia (2-0), din Grupa D a turneului final EURO 2020, a fost marcat de la 45,5 metri, fiind reusita de la cea mai mare distanta din istoria competitiei din anul 1980, de cand exista astfel de masuratori, a indicat statisticianul Opta.…

- Campionatul European de fotbal va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie. EURO 2020 va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. EURO 2020 celebreaza 60 de ani de la…

- Republica Moldova a redus cu aprox. 69% emisiile de gaze cu efect de sera (GES) fața de anul 1990, depașind cu 4% angajamentele sale in cadrul Acordului de la Paris, incluse in țintele intermediare pentru anul 2020. Anunțul a fost facut de Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului (MADRM)…

- Emisiile de gaze cu efect de sera subtiaza stratosfera, ceea ce ar putea afecta transmisiile prin satelit, sistemul de navigatie GPS si comunicatiile radio, arata un studiu citat de cotidianul britanic „The Guardian”.