Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința britanici sunt de parere ca noul coronavirus poate declansa aparitia diabetului in randul pacientii infectati. O echipa de specialiști in boli metabolice, condusa de medicii Francesco Rubino si Stephanie Amiel, de la Kings College London, Marea Britanie, puncteaza o posibila relatie…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a oferit, intr-un studiu publicat luni, o estimare mai restransa asupra numarului posibil de civilizatii extraterestre din galaxia noastra, relateaza agerpres.ro.

- Ministerul francez de Externe a anunțat ca toate persoanele care vin din Marea Britanie și din Spania vor intra in carantina timp de 14 zile, incepand cu 8 iunie, a anunțat BBC. Aceasta decizie reprezinta o masura de reciprocitate, dupa ce Marea Britanie și Spania au anunțat ca vor proceda in mod identic…

- Cunoscuta pentru curajul de a critica sistemul de educatie, adolescenta Andreea (Andy) Varga, eleva in clasa a XII-a, a dezvaluit, intr-un interviu pentru „Adevarul”, cum s-a pregatit in aceasta perioada pentru examenul de maturitate si de ce a ales Marea Britanie pentru a urma facultatea.

- Daca 90 la suta din populatia lumii ar purta masca atunci cand iese din casa, noul coronavirus ar disparea in aproximativ 50 de zile. Cel putin asta arata un studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie, Franta, Hong Kong si Finlanda.

- Marea Britanie intentioneaza sa testeze un grup ales la intamplare de 100.000 de persoane pentru COVID-19, ca parte a eforturilor sale de a intelege mai bine modul de raspandire a virusului inainte de a slabi restrictiile impuse populatiei, a declarat joi ministrul sanatatii, potrivit Reuters, scrie…

- Noul coronavirus poate ramane in interiorul ochilor pacienților timp de cateva saptamani, arata un studiu realizat in Italia. Potrivit Independent UK, oamenii de știința de la Institutul Național pentru Boli Infecțioase din Roma au studiat simptomele avute de o femeie in varsta de 65 de ani, care a…