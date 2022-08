Stiri pe aceeasi tema

- Europa sufera pentru ca Rusia a redus livrarile de gaze naturale, dar pentru rusi este si mai rau, se arata intr-o analiza realizata de Universitatea Yale, potrivit Business Insider. „Spre deosebire de alarmismul larg raspandit cu privire la impactul negativ al razboiului Rusia-Ucraina asupra preturilor…

- Reducerea livrarilor de gaze rusești prin conducta Nord Stream a facut Europa neputincioasa in fața președintelui rus Vladimir Putin. Acest lucru este menționat in materialul revistei britanice The Spectator. {{629765}}Potrivit autorului articolului, datorita reducerii capacitații conductei de catre…

- Ideea vehiculata recent de Vladimir Putin, conform caruia razboiul ar putea inceta daca ucrainenii ar fi de acord cu actuala stare de fapt, nu este agreata și de cei invadați. Conform unui sondaj realizat de Institutul Național Democrat, publicat de Ukrainska Pravda, 89% dintre ucraineni considera ca…

- Regatul Unit, Statele Unite, Canada si Japonia urmeaza sa interzica importurile de aur rusesc, in cadrul unor noi sanctiuni, din cauza razboiului purtat de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, a anuntat duminica Guvernul britanic, in prima zi a summitului G7, relateaza AFP.

- Rusinea este definita de specialisti ca un sentiment de sfiala, de jena provocat de un insucces sau de o greseala. Cei mai multi dintre noi au nativ un simt al rusinii, pe care il manifesta atunci cand viata ii pune in situatii rusinoase sau de care ar trebui sa le fie rusine.

- Vladimir Putin a glumit luni spunand ca va avea o discuție serioasa cu Occidentul despre afirmațiile potrivit carora el ar fi de vina pentru tot haosul economic produs in urma conflictului din Ucraina și despre sancțiunile severe aplicate Rusiei de catre țarile din Vest.

- Philip Morris International (PMI) și Strategic Thinking Group au facut public studiul "Impactul economic al Philip Morris International in Romania – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabila in Romania". Studiul

- Vanzarile de autoturisme noi in Rusia s-au diminuat cu peste 78% in aprilie, potrivit datelor din industria auto, prezentate miercuri, dupa ce Moscova a fost lovita de ploaia de sancțiuni occidentale din cauza campaniei sale militare in Ucraina, relateaza The Moscow Times . Doar 32.706 unitați au fost…