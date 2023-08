Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial militar rus acuza serviciul britanic de informații (Secret Intelligence Service - cunoscut in mod obișnuit ca MI6) ca a colaborat cu Ucraina pentru inființarea unei "echipe de sabotaj" care sa deruleze operațiuni pe continentul african, relateaza miercuri Sky News.Agenția rusa oficiala de…

- Banca centrala a Rusiei a majorat marti rata dobanzii cheie cu 350 de puncte de baza, pana la 12%, o masura de urgenta pentru a incerca sa opreasca slabirea rublei fata de dolar, dupa un apel public al Kremlinului la o politica monetara mai stricta, relateaza Reuters. Sedinta extraordinara privind dobanda…

- Sedinta extraordinara privind dobanda a avut loc dupa ce luni rubla s-a prabusit, ajungand sa valoreze mai putin de un cent dintr-un dolar, trasa in jos de impactul sanctiunilor occidentale asupra balantei comerciale a Rusiei si d cresterea cheltuielilor militare. Consilierul economic al presedintelui…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…

- Rubla a pierdut aproape un sfert din valoarea sa fata de dolar de cand Putin a trimis trupe in Ucraina, in februarie 2022. Luni un dolar american valora 101,04 ruble, fiind cel mai slab curs al rublei din ultimele aproape 17 luni. Consilierul economic al lui Putin, Maksim Oreskin, a declarat intr-un…

- Consilierul economic al lui Vladimir Putin a avertizat luni ca guvernul iși dorește o rubla puternica și ca se așteapta la o normalizare a situației in scurt timp, scriu Financial Times și Reuters. Rubla s-a prabușit la minimul ultimelor 16 luni fața de dolar, in condițiile in care creșterea cheltuielilor…

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa insurecția de o zi a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei lui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin o arestare,…