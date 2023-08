Stiri pe aceeasi tema

- O structura de lemn construita in cadrul proiectului transfrontalier de refacere a parcului din zona Statuii Ecvestre a lui Stefan cel Mare in localitatea vasluiana Bacaoani, comuna Muntenii de Jos a picat chiar inainte de a fi inaugurata. Construcția in

- O construcție din lemn, parte a unui proiect transfrontalier derulat de Consiliul Județean Vaslui, prin care se dorește valorificarea potențialului turistic al locului unde Ștefan cel Mare a caștigat batalia de la Podul Inalt, s-a prabușit in noaptea de 25 iulie. Investiția in valoare de 1,6 milioane…

- Ministerul Educației a anunțat, joi, ca va aloca peste 143 de milioane de euro pentru apelul de proiecte privind construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești. Investiția propusa vizeaza construirea de spații de recreere și lectura, cu un total de 5.020 de locuri, precum și…

- Focuri de arma pe Aeroportul International Chisinau. Un cetatean strain, caruia nu i s-ar fi permis intrarea in Republica Moldova, a tras mai multe focuri si a ranit un politist de frontiera. Brigada de poliție cu destinație speciala FULGER este in plina acțiune. Se incearca capturarea agresorului care…

- Analistul politic Cristian Hrițuc, un fin cunoscator al situației politice din Republica Moldova, susține intr-o analiza ca Rusia a eșuat in schimbarea pe cai ”neortodoxe” a Puterii de la Chișinau. Asta nu inseamna ca lucrurile sunt calme in republica, inseamna doar ca marea batalie se va da la toamna…

- Tariful la gaz in Republica Moldova nu scade, in pofida faptului ca prețul de achiziție pe piețele internaționale s-a diminuat considerabil, in ultimele luni, de la peste 1000 de dolari mia de metri cubi, la circa 270 de dolari. Șeful Moldovagaz a explicat, in cadrul emisiunii Puterea a 4-a de la N4,…

- "Ne ținem de promisiuni! Un nou pas important pentru construcția centralei de la Mintia! (...)Construcția va dura 38 de luni și acesta investiție va crea aproximativ 700 de locuri de munca. Noua centrala de la Mintia urmeaza sa fie pusa in funcțiune in vara anului 2026.Unitatea va funcționa pe gaz natural…

- Luna viitoare, va fi inaugurat la Jurilovca portul de ambarcatiuni de pe malul lacului Golovita, o investiție de circa 20 milioane lei realizata prin doua proiecte sustinute financiar de Uniunea Europeana, anunța autoritațile locale. La finele lunii mai, urmeaza sa se incheie lucrarile de amenajare…