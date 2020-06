Stiri pe aceeasi tema

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Premierul Rusiei, Mihail Mișustin, a anunțat marți ca va fi implementat un program de stimulare de peste 72 de miliarde de dolari, pentru redresarea economiei ruse dupa pandemia de coronavirus. Programul va fi implementat in urmatorii doi ani, relateaza agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.Premierulrus…

- Cea mai mare economie a Europei inregistreaza cel mai sever declin trimestrial de la criza financiara din 2009 și intra in recesiune Economia Germaniei a intrat in recesiune in primul trimestru din 2020, cand s-a contractat cu 2,2%, pe fondul impactului pandemiei cu coronavirus. Scăderea din T1…

- Marea Britanie inregisteaza cel mai rapid declin trimestrial al economiei de la criza din 2008 și se pregatește de o prabușire anuala istorica de 14% Economia britanica s-a contractat in primul trimestru din acest an in cel mai rapid ritm de la criza din 2008, in urma introducerii masurilor destinate…

- Banca Angliei a lasat joi nemodificata dobinda de baza, dar in paralel a avertizat ca se asteapta in acest an la o contractie istorica de 14% a Produsului Intern Brut al Marii Britanii, ceea ce ar fi cea mai grava prabusire inregistrata de Marea Britanie in peste 300 de ani, informeaza Reuters. Comitetul…

- Activitatea sectorului privat din zona euro s-a oprit practic in luna aprilie, in conditiile in care pandemia de coronavirus a fortat guvernele sa introduca populatia in carantina iar firmele si-au incetat activitatile, arata rezultatele sondajului lunar realizat de compania de analize financiare Markit,…