Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii moldoveni au obținut medalii de aur, argint și bronz la cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Delfice CSI, care s-a desfașurat in perioada 22-25 noiembrie, in regiunea Moscova, Federația Rusa, informeaza MOLDPRES .

- Sambata, 16 noiembrie, Clubul Sportiv Karate Do B.F.K.S. din Carei a participat la Cupa SHO-DAN, ediția a IX-a, organizat in Municipiul Timișoara. La aceasta competiție s-au adunat 543 de sportivi din 38 cluburi. Karateul careian a fost reprezentat de sportivii: Molnar Teodora, Marcovici Tina, Hosu…

- Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti a bifat noi performante internationale, cu ocazia participarii la o noua editie a „Arad Trophy”. Turneul international de la Arad a avut la start peste 250 de gimnaste din noua tari: Azerbaidjan, Bosnia si Hertegovina, Belarus, Ungaria, Italia, Moldova,…

- In perioada 23-27 octombrie a avut loc, in Danemarca, la Odense, Campionatul European de Karate WUKF. Federația Romana de Karate WUKF a participat cu 149 de sportivi și, din cele 24 de țari participante, Romania s-a clasat pe locul 1 la numarul de medalii caștigate – 196! Articol aparut in Jurnalul…

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a caștigat, prin pugiliștii Andrei Daramuș și Daniel Moldovan, doua medalii, de argint și bronz, la Campionatul Național de Box, Seniori, desfașurat la Targu Mureș. In urma prestației foarte bune, Andrei Daramuș, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a fost cooptat…

- Petre Apostol In data de 13 octombrie, s-a desfașurat, pe Stadionul „Dunarea” din Calarași, cea de-a XXI-a editie a Cupei „Marius Petrescu” la atletism. La concurs au participat peste 300 de sportivi de la 10 cluburi din țara, printre care s-au regasit si 48 de reprezentanti de la Clubul Sportiv Scolar…

- Felicitari celor trei cluburile ilfovene care au participat la Cupa Romaniei la Karate WUKF! In perioada 27-29 septembrie s-a desfașurat, la Ramnicu Valcea, Cupa Romaniei la Karate WUKF. Au participat 60 de cluburi din toata țara, iar cele 3 cluburi ilfovene, antrenate de soții Magdalena și Dan Tamași,…