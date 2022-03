Stiri pe aceeasi tema

- Qin Gang, ambasadorul chinez in Statele Unite, a declarat duminica ca China nu va trimite arme și muniții pentru a sprijini razboiul Rusiei in Ucraina și ca Beijingul va „face totul pentru a detensiona criza”.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat ca este de acord cu presedintele Joe Biden ca au fost comise crime de razboi in Ucraina, adaugand ca experti americani sunt in proces de documentare si evaluare a potentialelor crime de razboi in Ucraina, potrivit Reuters. “Ieri (miercuri), presedintele…

- Poziția Chinei cu privire la razboiul Rusiei in Ucraina in urmatoarele luni va remodela fluxurile globale de bani și comerț, ceea ce poate duce la apariția de noi sfere economice, spun investitorii, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, transmite Reuters.Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de…

- Fostul ministru de externe și prim – ministru al Romaniei, Adrian Nastase, susține ca razboiul din Ucraina i-a determinat pe americani sa nu paraseasca spațiul european pentru cel asiatic, așa cum aveau in obiectiv. „In acest triunghi: Statele Unite, Rusia – China, din punct de vedere al ordinii internaționale,…

- China a acuzat miercuri Statele Unite de faptul ca „toarna gaz pe foc” in Ucraina, dupa ce Moscova a recunoscut independenta a doua regiuni separatiste in Donbas (est) si dupa ce Washingtnul a anuntat ca impune sanctiuni Rusiei, relateaza AFP.

- Statele Unite au anuntat ca urmeaza sa impuna noi sanctiuni Rusiei marti, dupa o prima reactie prudenta fata de ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de desfasurare a unor trupe ruse in cele doua zone separatiste don Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ambasada Beijingului in Ucraina le-a recomandat cetatenilor chinezi si firmelor chineze sa evite zonele „instabile”, fara a-i sfatui sa paraseasca aceasta tara, asa cum au procedat multe alte state, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. „In prezent, situatia din estul Ucrainei a cunoscut modificari…