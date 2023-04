Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat reales in funcția de prim-vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din Romania, Varujan Vosganian iși va lansa ultima carte la Pitești. Este vorba de volumul de proze scurte „Povestiri despre oameni obișnuiți”. Evenimentul va avea loc la Biblioteca Județeana Argeș, vineri, 21 aprilie, ora 14,…

- Incep, reproducand mot a mot, prima informație despre organizarea Simfoniei Lalelelor din „Secera și Ciocanul”, 12 mai 1978:„In perioada 6-9 mai, din inițiativa municipiului Pitești, in colaborare cu Trustul Pomiculturii Maracineni, a fost organizata aici o manifestare naționala de prestigiu consacrata…

- Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a declarat miercuri, ca avand in vedere ca la fiecare cerere de plata, fiecare jalon are in spate memorie institutionala si oameni care sunt obisnuiti, crede ca cererea de plata numarul 3 din PNRR ar trebui sa fie cea care se depune si dupa…

- Tanara Ruxandra Pui a fost inclusa in topul Forbes al celor mai bogați oameni sub 30 de ani din Europa, scrie Antena 3CNN. Doar in ianuarie 2023, afacerea Ruxandrei a atras o finanțare de 11 milioane de dolari. Citește și: Pitesti. La targul de vechituri, un „vinil” cu muzica buna se vinde cu 20 lei…

- N.D. Marcand un secol și doi ani de la inființare, una dintre cele mai importante instituții de cultura prahovene – Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiești – organizeaza, saptamana viitoare, o suita de evenimente prin intermediul carora se dorește sa fie scos in evidența rolul pe care biblioteca…

- Preocupata de imbunatațirea relației cu beneficiarii sai și de a ține pasul cu timpurile moderne pe care le traim, societatea Apa Canal 2000 SA Pitești vine in sprijinul cetațenilor și anunța inființarea serviciului de Call Center, care este funcțional de la inceputul lunii martie. 0248 223 237 este…

- O familie din Arges a trecut printr-o mare cumpana, in noaptea de sambata spre duminica. Cinci oameni au ajuns la spital, dupa ce incendiul le-a mistuit casa! Ranitii au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti. Trei copii au avut de suferit „La fata locului au fost identificate…

- Poșta Romana a anunțat innoirea flotei auto cu 200 de mașini noi. Instituția a transmis un comunicat de colecție, cu reacții ale angajaților entuziasmați de veste."Batranicile Poștei inlocuite cu 200 de tinerele""REINNOIM FLOTA AUTO: „BATRANICILE” POȘTEI, INLOCUITE CU 200 DE “TINERELE”Dimineața…