- Unul dintre cei mai apreciați oameni de cinema romani pregatește un film despre Beatles. Destinul a facut sa-l intalneasca la New York pe Paul McCartney. „Are liniștea cuiva care-și poate permite sa iubeasca toți oamenii”, spune Andrei Ujica despre legenda muzicii, acum in varsta de 79 de ani. Despre…

- Actualul basist al formației Dordeduh, Flavius Misaraș, nu face parte din gașa muzicienilor „vorbareți“. Nascut in 7 decembrie 1974, la Timișoara, Flavius a primit cadou de la parinți prima chitara bas in 1993 și a facut parte dintr-o serie de formații care au colorat viața muzicala a Timișoarei in…

- Cintaretul si compozitorul belgian Stromae, retras din circuitul muzical din 2015, revine in atentia publicului cu piesa "Sante", lansata vineri dimineata pe platformele muzicale, informeaza AFP. Vedeta cu 3 milioane de albume vindute se bazeaza pe o melodie pe ritmuri de cumbia sud-americana si electro…

- Colectivul Operei Naționale Romane din Timișoara este indurerat la auzul veștii ca o artista a plecat prematur dintre ei. Este vorba despre Lacramioara Ruxanda, membra a Corului Operei de peste 20 de ani. Din nefericire, aceasta a fost rapusa de coronavirus. Artista nu era vaccinata și s-a stins acasa,…

- Un baschetbalist sarb cu doua experiențe anterioare in Romania a devenit jucatorul echipei SCM OHMA Timisoara. Nascut la 15 iunie 1990, la Novi Sad, Aleksandar Vlahovic a fost dublu campion al Romaniei, cu Asesoft Ploiești, in 2012 și 2013, și a mai jucat 11 partide pentru CSM Oradea, in sezonul 2014/2015,…

- David Lee Roth, cunoscut ca solist al grupului Van Halen, a anuntat ca renunta la muzica dupa cateva concerte pe care le are programate in luna ianuarie. Nascut pe 10 octombrie 1954, David Lee Roth, cunoscut pentru prezenta energica pe scena, a fost solist al trupei Van Halen in perioada 1974…

- Programul celei de-a XLV-a ediții a festivalului internațional „Timișoara muzicala”, organizat de opera timișoreana, care incepe in data de 2 octombrie, a suferit modificari de ultima ora din cauza situației epidemiologice in care se afla orașul. Programul, cu modificarile ce i-au fost aduse, este urmatorul:…

- Demarate in primavara, lucrarile de reconstrucție a acoperișului scenei din Parcul Rozelor din Timișoara sunt aproape finalizate. Astfel, dupa trei ani și jumatate de la furtuna devastatoare din luna septembrie 2017, Parcul Rozelor ar putea gazdui din nou o manifestare artistica de anvergura. Adica,…