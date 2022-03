Stiri pe aceeasi tema

Familiile din Romania nu trebuie sa se teama ca vor ramane fara paine și alte alimente pe masa din cauza conflictului militar din Ucraina, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea: „nu trebuie sa ne panicam la prima veste neverificata și sa golim rafturile magazinelor", conform Mediafax.

Compania feroviara franceza Alstom iși suspenda afacerile in Rusia, in urma invaziei din Ucraina.

Guvernul a adoptat luni mai multe acte normative pentru sprijinirea copiilor refugiați din Ucraina in Romania. Astfel aceștia vor beneficia in școli de aceleași drepturi ca și elevii romani.

Politia de frontiera a Poloniei a anuntat luni ca aproximativ 1,067 milioane de persoane, dintre care 142.300 duminica, s-au refugiat din Ucraina pe la granita comuna de la declansarea invaziei ruse la 24 februarie, informeaza Reuters.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24 ca este improbabil un conflict intre NATO si Federatia Rusa si a dat asigurari ca nu sunt elemente care sa indice o extindere a conflictului din Ucraina care sa afecteze teritoriul Romaniei.

Romania doneaza Ucrainei alimente, muniție și medicamente in valoare de 3 milioane de euro. Anunțul a fost ficut de premierul Nicolae Ciuca. De asemenea, a mai spus șeful Guvernului, reprezentanții executivului vor dona sange pentru raniții de pe front.

Romania va acorda derogare temporara a respectarii unor conditii de intrare a animalelor de companie din Ucraina pe teritoriul national, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES.

Autoritațile moldovenești intenționeaza sa pompeze vara aceasta cel puțin 300 de milioane de metri cubi de gaze in depozitele din Ucraina și Romania, a declarat viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltarii regionale, Andrei Spinu.