- Alira Mun este o vocalista foarte expresiva și o producatoare de muzica electronica care in ultimii trei ani a oferit un flux constant de single-uri ce graviteaza, intr-un mod unic, prin și dincolo de universurile techno și IDM, pe orbite ambient și industriale. Aflata intr-o calatorie de cunoaștere…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca de-a lungul vremurilor și pe plan muzical, Timisoara a fost de nenumarate ori „kilometrul zero“ al Romaniei. Un moment memorabil in „scena“ timișoreana s-a derulat cu 40 de ani in urma, in 1980, cand formația Pro Musica a susținut primul concert rock intr-un…

- Mircea Baniciu, o adevarata legenda a muzicii romanești, care in luna iulie a acestuui an implinește varsta de 71 de ani, revine „acasa“ cu un recital de neratat care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, la Timișoara. Artistul s-a nascut la Timișoara la data de 31 iulie 1949, „intr-o duminica…

- Pentru a sarbatori Ziua Indragostitilor, Fundatia culturala „Artmedia” va oferi in 14 februarie, de la ora 20.00, un spectacol intitulat „In mrejele de vis ale iubirii”, care isi propune sa aduca pe scena trei varste ale cantecelor inchinate iubirii: baladele medievale, muzica stilului hippie din…

- În ultimele zile au aparut informații precum 50 de artisti români care au sustinut luna trecuta un concert chiar în orasul Wuhan, unde acum este carantina, s-au întors marti în tara. Aceștia sunt angajati ai Filamornicilor si operelor din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj,…

- Primul concert din Romania susținut de artistul american de origine georgiana Roman Lomtadze, care a avut loc duminica seara la Capcana, a adus in fața spectatorilor un one man show cat se poate de interesant, in care combinația de folk georgian cu franturi de rock, metal și alte „bunatațuri“ a fost…

- Fara indoiala, Robin and the Backstabbers este una dintre formațiile romanești care are parte de un public „dedicat“ la Timișoara. Chestiunea a fost demonstrata in nenumarate ocazii in ultimii ani, recitalurile susținute de baieții care il au ca solist pe Andrei Robin Proca iscand de fiecare data un…