Povestea unui câine neobișnuit al Poliției de Frontieră Faceți cunoștința - acesta este ”Grom”, unul dintre cei mai buni patrupezi ai Poliției de Frontiera din Moldova. De-a lungul anilor el a descoperit zeci de kilograme de substanțe narcotice. Dar cainele, pe langa mirosul de excepție pe care il are, are la activ și reținerea mai multor infractori. Inspectorul chinolog al Poliției de Frontiera a Moldovei, Artur Domnșor, care l-a dresat pe Grom a povestit pentru Sputnik povestea partenerului sau patruped. "In cadrul Poliției de Frontiera el a aparut in 2013. Avea o luna și jumatate. Nu era cel mai frumos dintre caini, dar mi-am promis… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

