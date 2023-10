Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent" de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia.

- Corespondentul Al Jazeera Arabic, Wael Dahdouh, a declarat ca forțele israeliene au lovit casa unde se afla familia sa, in sudul Fașiei Gaza. Aceștia se adaposteau in sud, in urma ordinului de evacuare dat de Israel."Ceea ce tocmai s-a intamplat este clar; face parte din țintirea continua a femeilor…

- Un al doilea sondaj efectuat la ieșirea de la urne in Polonia a arata ca partidul populist de dreapta aflat la guvernare, Lege și Justiție (PiS), a caștigat cele mai multe voturi in alegerile de duminica, dar va pierde majoritatea in parlament, potrivit BBC. Daca rezultatul oficial, așteptat marți,…

- Palestinienii din Fasia Gaza au declarat ca traiesc in conditii disperate, pe fondul atacurilor continue ale fortelor aeriene israeliene.Vezi și: 'Israelienii se simt umiliți: exista aceasta ignoranța israeliana tradiționala conform careia avem cea mai puternica armata': jurnalist israelian Oficialii…

- Un caine a acaparat atentia in partea finala a unui meci din Liga BBVA Expansion MX din Mexic, animalul impiedicandu-i pe fotbalisti sa termine ultimele minute aditionale ale partidei si starnind o mulțime de rasete in randul fanilor, scrie infobae.com, potrivit news.ro.Intamplarea a avut loc pe Estadio…

- In legatura cu flagelul drogurilor, parintele Constantin Necula subliniaza ca ”o generație intreaga iși pierde sensul! Este lucrul cel mai grav la care este supusa, acum, Romania”. Parintele Necula avertiza despre patrunderea drogurilor in liceele din Sibiu, cu mulți ani in urma. Dar, din pacate, directorii…

- Transgaz a coborat cu 4%, Transelectrica cu 3% si TeraPlast, Digi si BRD cu peste 2%. Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat prin prisma indicelui principal BET o scadere de 1,15% in sedinta de tranzactionare de joi, 17 august, dinamica fiind determinata in principal pe fondul deprecierii actiunilor…

- Angajatii din Finante continua vineri protestele in intreaga tara, pe fondul nemultumirilor fata de proiectul de ordonanta vizand reducerea cheltuielilor, iar pentru 22 august anunta intreruperea lucrului pentru o perioada de doua ore si un protest in fata Ministerului Finantelor, potrivit Sindicatului…