Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de familie Irina Gribincea din Suceava s-a tratat singura, acasa, de infecția cu COVID-19, folosind medicația uzuala pentru virozele respiratorii. A prescris rețeta și altor 400 de pacienți.Doctorița a povestit pe Facebook ca a contactat virusul la inceputul lunii martie, cand inca in Romania…

- Lorena Ehim va fi angajata cu norma intreaga la Spitalul municipal Lupeni, o unitate medicala suport Covid, unde sunt zeci de pacienti diagnosticati cu noul coronavirus. Informatia a fost confirmata de Carmen Misarosi, managerul institutiei medicale din Lupeni, care a precizat ca, oricum,…

- A fost inregistrat cel de-al șaselea deces datorat COVID-19 din Alba. Este vorba despre o femeie de 70 de ani, cu boli preexistente, care a decadat la Spitalul Municipal din Blaj. Miercuri dimineața, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 9 decese din cauza COVID-19, printre care și o femeie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat luni, 20 aprilie, al 456-lea deces inregistrat in Romania din cauza infecției cu noul coronavirus, la o pacienta internata in Targu-Mureș. Redam, in randurile de mai jos, informațiile facute publice de Grupul de Comunicare Strategica: Femeie, 63 ani din judetul…

- Ordonanța Militara nr. 10 schimba tot! Ce interdicții și restricții ar putea intra in vigoare de saptamana viitoare Romania face pași repezi spre primul varf al pandemiei de coronavirus și autoritațile pregatesc deja o noua ordonanța militara, menita sa aplatizeze curba, dar și sa evite producerea unui…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca, de saptamana viitoare, Romania va incepe sa produca peste 2 milioane de doze de Plaquenil, un medicament impotriva malariei care are potențial de a trata și pacienții cu coronavirus. „In acest moment urmeaza sa producem peste 2 milioane de doze de Plaquenil…

- Specialiștii in sanatate la nivel mondial spun ca, pe primul loc, ca și prevenție in lupta cu coronavirusul este testarea. Unifarm achiziționeaza 2 milioane de teste de diagnostic pentru COVID-19. Prima transa vine saptamana viitoare. The post Prima tranșa din cele 2 milioane de teste pentru depistarea…