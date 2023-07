Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Florea a fost implicat intr-un accident grav de mașina. Tanarul in varsta de 26 de ani a fost la un pas de tragedie pe șosea in timp ce se afla pe drumul spre casa. Fostul iubit al Iasminei Halas face primele declarații despre momentul in care mașina sa s-a izbit violent de o autoutilitara.

- Caz revoltator in Brașov! Un copil in varsta de doar 1 an a murit, dupa ce a fost batut și infometat. Oamenii legii au reținut-o in cursul zilei de azi pe mama micuțului, pentru 24 de ore. Femeia e acuzata ca și-a neglijat copilul minor de la nașterea acestuia, din luna decembrie a anului 2021, pana…

- Avertizarea de vreme rea vizeaza aproape toata țara. Sud-estul, centrul și nordul țarii sunt sub cod portocaliu pana maine dimineața, iar cantitațile de apa pot depași chiar și 60 de litri pe metrul patrat. Vremea rea a facut deja prapad in mai multe județe din țara. Zeci de oameni au avut nevoie de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit miercuri despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrati sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa."Oameni, animale au murit.…

- O adevarata tragedie a avut loc luni in localitatea Plopiș. O copila de numai noua ani și-a pierdut viața. In jurul pranzului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați ca in localitatea Plopiș s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. Oamenii legii s-au deplasat…

- O adevarata tragedie a avut loc astazi in localitatea Plopiș. O copila de numai noua a ni și-a pierdut viața. In jurul pranzului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați ca in localitatea Plopiș s-a produs un accident rutier soldat cu o victima. Oamenii legii s-au deplasat…

- O fetița de 1 an și jumatate, din India, a murit dupa ce a fost mușcata de șarpe, pentru ca ambulanța nu a putut ajunge la spital din cauza drumurilor proaste. Mașina de salvare s-a blocat la jumatatea drumului, iar mama a fost nevoita sa o duca in brațe 6 kilometri, pe un drum in panta, pana la un…

- O fetita de 10 ani a decedat, luni, dupa ce a fost acrosata de un autoturism pe o drum judetean din localitatea valceana Dragoesti, relateaza Agerpres. „Din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca un barbat de 21 ani, din localitatea Olanu, judetul Valcea, in timp ce conducea un autoturism…