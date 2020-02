Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Mihai Pop are 32 de ani și locuiește in Cluj-Napoca. Este violonist și fotograf de teatru, iar in cea mai mare parte a timpului este livrator la foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, parte a grupului internațional Delivery Hero. ...

- Parchetul olandez a acuzat luni Moscova de faptul ca a ”autorizat” un suspect ucrainean in doborarea zborului MH17 sa paraseasca Rusia si sa se intoarca in estul Ucrainei, refuzand sa aprobe cererea de extradare a acestuia catre Olanda, relateaza AFP.Volodimir Temah, un fost lider separatist…

- Meciul Voluntari-FCSB nu s-a mai disputat sambata seara, din cauza ploii care a stricat terenul din Ilfov, dar Gigi Becali a aratat care-i sunt intențiile: l-a scos din echipa pe Ionuț Panțaru (23 de ani), fundașul stanga pe care i-l propunea agresiv lui Contra ca titular in naționala. „Contra nu e…

- Presedintele la final de mandat al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat-o vineri pe succesoarea sa in functie, nemtoaica Ursula von der Leyen, sa aiba grija de Europa, avertizand in acelasi timp ca este ‘foarte preocupat’ in legatura cu nerespectarea statului de drept, potrivit...

- Cercetarea Kaspersky asupra campaniei RevengeHotels, ce vizeaza industria ospitalitații, a confirmat ca peste 20 de hoteluri din America Latina, Europa și Asia au cazut victime ale unor atacuri malware direcționate. Este posibil ca un numar mai mare de hoteluri sa fie afectate pe tot globul. Datele…

- Jurnalista malteza de investigație Daphne Caruana Galizia a fost ucisa in 2017 de asasini platiți pentru suma de 150.000 de euro, cu o bomba cumparata de la gangsteri locali, livrata de mafia iataliana, scrie Reuters. Mai mulți suspecți, inclusiv omul de afaceri Yorgen Fenech, sunt anchetați sau judecați…

- Romania sufera de blestemul prociclicitatii si de aceea e bine sa nu mai repetam erorile mari, inclusiv in constructia bugetului, a declarat, joi, in cadrul unui seminar de specialitate, Daniel Daianu, presedintele Consiliului Fiscal. "Asa cum arata experienta incercarilor de a stavili efectele…

- (foto: SkyNews) Daphne Caruana Galizia a fost o femeie curajoasa, o ziarista de investigatii din Malta care a fost ucisa la 16 octombrie 2017, in contextul in care aduna date despre un caz de coruptie la nivel inalt. Asasinarea ei a provocat emotie in societatea civila malteza si in intreaga Europa.…