HotNews.ro a relatat luni trei cazuri asemanatoare cu Ditrau, petrecute la Valcea, Cluj și in apropiere de București. In cazul Clujului, patronii unui restaurant au angajat oameni din Sri Lanka pe care i-a cazat aproape de locul de munca. Vecinii i-au reclamat la toate autoritațile. La un moment dat jandarmii au venit cu duba de intervenție. Materialul in puteți citi aici . Publicația locala Actualdecluj.ro a incercat sa afle ce se intampla acolo și de ce vecinii care au semnat o petiție impotriva lor sunt nemulțumiț i.