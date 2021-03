Povestea șoferiței de TIR din Reteag, celebră pe TikTok. Are aproape 600.000 de urmăritori La 28 de ani, Adriana Oltean a ajuns una dintre cele mai cunoscute șoferițe de TIR din Romania, prin intermediul platformei sociale TikTok, acolo unde are aproape 600.000 de urmaritori, iar clipurile ei ajung deseori virale. Originara din Reteag, Bistrița, pasiunea Adrianei pentru mașini i-a fost insuflata de tatal ei, mecanic auto. „El m-a indrumat și m-a determinat sa ma fac șoferița de TIR”. Același drum l-a urmat și sora ei mai mica. La 18 ani și-a luat permisul auto categoria B, la 24 de ani a absolvit pentru categoriile de TIR. Inainte sa se apuce de șoferie serioasa, a lucrat intr-o fabrica… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

