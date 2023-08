Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii lui Petru au o varianta diferita fața de cea a barbatului, asta pentru ca Valerica ar fi plecat impreuna cu Ionela și Cristian, dar s-a intors singura. Micuții ar fi fost dați spre vanzare, iar femeia ar fi primit bani.

- Procurorii din Calarași s-au sesizat din oficiu și au inceput urmarirea penala in rem (n.r: pentru fapta), dupa ce sase copii au ajuns in stare grava la spital intoxicați cu pastile pentru tuberculoza.

- Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse face precizari cu privire la unele materiale din presa și speculații aparute in spațiul public in ultimele zile, legate de cazul unei familii cu 5 copii din județul Vrancea, pentru care instanța a stabilit (in cazul a 4 dintre minori), o masura…

- Au aparut noi detalii cutremuratoare in cazul Anicai Panfile, tanara mama gasita moarta intr-un rau din Italia. Principalul suspect pentru crima este chiar fostul sau angajator, Franco Battaggia, supranumit ”Regele peștilor”.

- O descoperire șocanta a fost facuta luni de pompierii clujeni. Un trup carbonizat a fost gasit aseara intr-o mașina incendiata, in apropierea unui sat din județul Cluj. Potrivit unor surse din ancheta cazul nu ar fi fost doar un accident nefericit sau o problema tehnica la un automobil hibrid. Pompierii…

- Mihaela Buzarnescu lanseaza o teorie șocanta. Jucatoarea de tenis nu exclude varianta ca Simona Halep sa fie victima unui complot și sugereaza ca cineva i-ar fi infestat intenționat suplimentele nutritive cu Roxadustat. Și Ilie Nastase a vorbit tot despre o strategie cand a fost intrebat de ce intarzie…

- Nu de puține ori au fost cazurile de toxiinfecții alimentare, datorate unor greșeli impardonabile ale comercianților. Dar, cazul de fața nu are legatura cu vreun restaurant din Romania, ci cu inconștiența unora de a lasa la indemana anumite substanțe care ne pot pune viața in pericol. Așadar, vorbim…

- Misiunea de cautare in cazul celor patru disparuți in urma rasturnarii cu barca in Periam Port continua. Cei patru sunt de negasit de 4 zile. Este vorba despre un tata cu copilul sau și o mama cu copilul. In barca s-au aflat 12 persoane, printre care 6 copii. Unul dintre copii a murit. Alți trei sunt…