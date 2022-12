Povestea sfâșietoare a lui Vasilică, transgenderul din Iași care a murit, ars de viu pe live Tudor, un cunoscut transgender din Iași a murit in cel mai cumplit mod. In timpul unui live pe Facebook, el a adormit, iar focul a pornit de la o candela pe care o lasase aprinsa langa el, in pat. Pisica a rasturnat o candela aprinsa in pat, iar totul s-a aprins in cateva minute. Urmaritorii din online au sunat la 112 si au anuntat tragedia. Salvatorii au ajuns prea tarziu si nu au mai putut sa o salveze. Familia tinarului crede ca o mana criminala ar fi in spatele nenorocirii. Urmaritorii live-ului au fost cei care au sunat la 112 , insa salvatorii au ajuns mult prea tarziu. Familia transgenderului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

