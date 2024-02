Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu natura salbatica, realizata de romanul Daniel Dencescu, a fost premiata cu mențiune la competiția People's Choice Award. Acesta a petrecut ore intregi urmarind graurii in jurul orașului și suburbiilor Romei, realizand fotografie spectaculoasa.

- Este posibil ca un pui nou-nascut din specia de rechin marele alb, sa fi fost fotografiat pentru prima data, indica un studiu publicat marti, ceea ce ar putea ajuta la ameliorarea protectiei acestei specii vulnerabile, relateaza AFP, conform Agerpres.Pui de rechin alb au fost deja vazuti in salbaticie,…

- Un barbat a fost surprins in timp ce conducea cu o viteza mult peste cea legala pe autostrada A1, in vestul țarii. „Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac au depistat la data de 27 ianuarie, in jurul orei 13:30, un autoturism condus de un barbat de 29 de ani, din județul Maramureș.…

- Dupa incendiul din Baciu de astazi, pompierii clujeni au fost solicitați la o alta intervenție in județul Salaj. Din fericire, nu au fost persoane care sa solicite intervenția medicilor. Conform primelor cercetari, incendiul ar fi pornit de la un coș de fum. „Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada Valea Chintaului din Cluj Napoca. In urma impactului dintre doua autoturisme, o persoana acuza dureri la un membru superior a fost evaluata de echipajul medical. „La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 12.35, a fost sesizat un accident rutier pe strada…

- O femeie din Iran, Roya Heshamti, a primit 74 de lovituri de bici din cauza ca a „adus atingere moravurilor publice” si a fost condamnata la plata unei amenzi pentru ca nu a purtat valul, a anuntat autoritatea judiciara din aceasta țara.

- FOTO | Peisaj impresionant surprins de un fotograf din județul Alba: Munții Retezat, vizibili din Alba Iulia FOTO | Peisaj impresionant surprins de un fotograf din județul Alba: Munții Retezat, vizibili din Alba Iulia Un fotograf din județul Alba a surprins o fotografie cu un peisaj impresionant. Daniel…

- Scandal imens la PSG - Newcastle 1-1. Englezii conduceau cu 1-0 in prelungiri, dar francezii au primit un penalty controversat la ultima faza, intr-un moment in care erau aproape sa piarda calificarea in optimile Champions League. Dembele a incercat sa dea o minge pe langa Livramento, balonul l-a lovit…