- Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Noua bancnota va fi prezentata publicului, intr-o conferința de presa, pe 26 noiembrie 2021, ora 12.00, susținuta de Guvernatorul Bancii Naționale, dl. Mugur Isarescu. …

- Madalin Ghenea, in varsta de 34 de ani, a avut o apariție de senzație la prmiera din Los Angeles a filmului Hose of Gucci, din a carui distribuție face parte. Frumoasa romanca a stralucit la eveniment.

- Incepand cu data de 28 octombrie 2021, ECOTIC și ECOTIC BAT lanseaza cea de-a patra ediție a campaniei Școala Ecoterrienilor adresata școlilor și viitoarei generații de cetațeni responsabili. Campania, care se va desfașura in perioada 28 octombrie 2021- 15 iunie 2022, are drept obiectiv conștientizarea…

- Noi detalii din ancheta au fost facute publice de detectivii care se ocupa de uciderea accidentala a Halynei Hutchins de catre Alec Baldwin, pe platoul de filmare de la „Rust” transmite Noi.md cu referire la libertatea.ro. David Halls, asistentul de regie care i-a dat arma actorului și i-a transmis…

- Lana Del Rey lanseaza al optulea album de studio, „Blue Banisters”, care vine in urma succesului pe care Lana l-a intampinat cu albumul precedent, „Chemtrails Over The Country Club”. Noul album „Blue Banisters” este disponibil acum pe toate platformele digitale și poate fi achiziționat sub forma de…

- Iți mai aduci aminte de refrenul Cuando tomes tu cafe, toma tu cafe con cana? Ei bine, este momentul sa il cantam din nou impreuna, odata cu lansarea piesei MoonSound x N.O.H.A. – Tu Cafe. Aceasta are parte de un twist imprevizibil pe ritmuri dance, marca deja cunoscuta a producțiilor MoonSound. Acestea…