Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 4 ani din Pitesti a decedat din cauza anesteziei, potrivit primelor concluzii ale autopsiei facute de medicii legisti. Conform raportului medicilor legisti, substantele utilizate la clinica privata din Pitesti i-ar fi provocat baiatului in varsta de 4 ani un stop cardio-respirator. Copilul…

- Baiețelul in varsta de patru ani și opt luni, anesteziat la clinica stomatologica privata Teddy Care din Pitești, a pierdut lupta cu viața in jurul orei 19,00, așa cum au anunțat surse din cadrul Spitalului Grigore Alexandrescu din București. In urma cu puțin timp, IPJ Argeș a anunțat și schimbarea…

- Ministerul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a declarat, vineri, ca toate facilitatile necesare Euro-2020 vor fi finalizate si vor fi disponibile in momentul inceperii turneului final, dar ca linia ferata Aeroportul Otopeni - Gara de Nord, precum si construcția de stadioane noi nu sunt obligatorii,…

- Primaria Pitesti are in vedere mai multe solutii pentru cresterea fluiditatii traficului in zona centrala. Una dintre acestea rezulta din Planul de Crestere a Calitatii Aerului elaborat de primarie si pus deja in dezbatere publica. Astfel, municipalitatea ar avea in vedere „majorarea moderata a tarifelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, traficul rutier se desfasoara ingreunat pe mai multe artere rutiere din judetele Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzau, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Sibiu, Valcea, Gorj…

- Video! Incendiu puternic la o hala din Argeș. Peste 35 de pompieri intervin. Hala este situata in comuna Cateasca, la km 94 de pe autostrada București – Pitești. Arde pe o suprafața de 200 mp din cei 400 cat are hala. Incendiul este localizat și se lucreaza la lichidare. La fața locului intervin peste…

- Echipele Romaniei (juniori și seniori) au obținut șase premii la a XI-a ediție a Turneului International de Informatica Shumen: doua medalii de argint și patru medalii de bronz. Medaliile de argint au fost cucerite de Cezar Trisca - Vicol (clasa a XI-a/Colegiul National Mihai Eminescu” din Botosani)…