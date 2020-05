Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Judetean din Galati s-a vindecat de COVID-19. Barbatul de 46 de ani a primit plasma imbogatita cu anticorpi de la doua persoane care s-au vindecat de coronavirus. Doua teste au confirmat ca nu mai are COVID-19, dar starea lui ramane grava din cauza sechelelor…

- ​In data de 14.05.2020, situația pacienților confirmați Covid19 și internați in Spitalul Județean de Urgența Valcea se prezinta in felul urmator: • La secția Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența Valcea se afla internați 6 pacienți confirmați Covid19. - 2 pacienți sunt asimptomatici, - 4…

- Andrei Ando este unul dintre pacienții din Romania care s-a vindecat de coronavirus și a povestit calvarul prin care a trecut. Redam mai jos relatarea adadeanului. Acesta s-a imbolnavit in 6 aprilie.”Sunt pacientul 102 vindecat la Arad de Covid-19. De fapt, intre 102 și 105, nu știu exact, dar imi…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Andrei Ando, director executiv in cadrul Consiliului Judetean Arad, este unul dintre pacientii care s-au vindecat de boala Covid-19, declansata de noul coronavirus. El descrie experienta prin care a trecut in spital, la limita disperarii pe alocuri, desi spune ca a avut…

- 15 noi decese s-au inregistrat la nivel național din cauza COVID-19 numarul total ajungand la 387. Este vorba de persoane cu varste cuprinse intre 49 și 76 de ani din Hunedoara, Mureș, Botoșani, Ilfov, Arad, Bihor și Timiș. Deces 373 Barbat, 49 ani din județul Hunedoara. Data internarii: 03.04.2020,…

- Primul caz de infectare cu COVID-19 din județul Suceava, un barbat in varsta de 71 de ani, confirmat pozitiv in data de 3 martie, s-a vindecat de noul coronavirus și a fost externat de la Clinica de Boli Infecțioase din Iași.Barbatul, locuitor al comunei Malini, s-a intors in Suceava din Lombardia ...