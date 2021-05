Stiri pe aceeasi tema

- Celica Nistor este o incondeietoare din Botoșani. Femeia a reușit sa faca adevarate bijuterii ale artei populare din coaja de ou. De asemenea, botoșaneanca realizeaza și inele, cercei și pandantive cu modele tradiționale. Bijuterii unicate in Romania Celica Nistor este deja cunoscuta ca fiind o legenda…

- Aproape de granita de nord a Romaniei, in judetul Botosani, se afla cateva destinatii turistice de vis, dar prea putin cunoscute. Sunt zone salbatice care ofera peisajele idilice, dar si posibilitatea de a te relaxa la o partida de pescuit, precum si de a descoperi legende care mai de care mai interesante.

- O asociație de ciobani din județul Botoșani au reușit sa inființeze prima piața mobila din nordul Moldovei. Pentru inceput, au cumparat rulote speciale pentru vanzarea produselor proaspete. Aceștia vor merge prin toate cartierele orașelor mari pentru a vinde lapte, carne și oua ca la țara. Produse proaspete…

- In municipiul Botoșani se va construi o noua baza de agrement de mari dimensiuni. Primaria a obținut o finanțare in valoare de 10 milioane de lei pentru noua de baza de agrement. Aici, atat locuitorii orașului, cat și alți turiști, se vor putea relaxa practicand diferite sporturi. Odata ce lucrarea…

- Un numar de 23 de perchezitii au avut loc, marti dimineata, in Brasov si alte patru judete din zona Moldovei, intr-un dosar penal ce are ca obiect furtul de componente auto, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Astfel, 82 de politisti din Brasov, cu sprijinul a 54 politisti din cadrul…

- PROGNOZA SPECIALA MOLDOVA Interval de valabilitate: 10 februarie, ora 14:00 – 11 februarie, ora 12:00 In seara zilei de miercuri, 10 februarie și in noaptea de miercuri/joi (10/11 februarie), in nordul Moldovei și zona de munte apoi din dimineața zile de joi, 11 februarie in extindere și in centrul…