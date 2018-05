Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenomen „intrat in sange”, potrivit Mediafax. „Nu am rezolvat problema spagii. Chiar astazi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune ca desi salariile din sistemul de sanatate au fost majorate, spaga la medic nu a fost eliminata. Asta pentru ca exista inca unitati medicale unde pacientii inca dau bani in plic medicilor. „Este un fenomen intrat in sange”, a spus oficialul.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia, miercuri, ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment "intrat in sange".

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri ca problema platilor informale din unele spitale nu a fost inca rezolvata. Ea a spus ca, din acest punct de vedere, are un 'feedback negativ'. 'Din pacate, am un feedback negativ. Nu am rezolvat problema spagii. Chiar astazi citeam niste elemente…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a atras atentia, miercuri, ca problema mitei din spitale persista, mentionand ca exista unitati medicale in care pacientii inca mai dau medicilor bani in plic, fiind vorba despre un fenoment "intrat in sange". „Nu am rezolvat problema spagii. Chiar…

- Primele 1.000 de fiole de imunoglobulina au intrat in tara Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca urmatoarele doze de imunoglobulina care vor ajunge în România sunt destinate pacientilor din tara, atât celor în regim acut, cât si celor cronici.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Sorina Pintea a fost convocata personal la o reuniune a ministrilor Sanatații din sud-estul Europei, pentru a i se atrage atenția asupra situației țarii noastre. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit aseara mai pe larg despre scopul deplasarii pe care a facut-o in cursul acestei saptamani in…