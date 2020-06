Povestea lui Edward Colston, cel a cărui statuie a fost dărâmată și aruncată în apă de protestatarii din Bristol Statuia lui Edward Colston ce a fost darâmata duminica de pe soclul ei și împinsa în apa de protestatari provoaca de multa vreme dispute în Bristol, scrie Guardian.



Statuia de bronz de 5,5 metri înalțime este pe bulevardul Colston din 1995, ca omagiu pentru activitatea sa filantropica, acest bulveard fiind realizat chiar de Colston dupa ce și-a vândut participația la compania implicata în traficarea a zeci de mii de sclavi.







Printre activitațile sale în beneficiul orașului se numara finanțarea de școli, case sociale și biserici.

Sursa articol: hotnews.ro

