Povestea impresionantă a unei fetițe de 12 ani care a devenit profesoară după ce școlile s-au închis O fetița de 12 ani a devenit profesoara pentru zeci de copii dupa ce pandemia de COVID-19 a forțat școlile sa se inchida. Zilnic, cate 30 de copii din Atmidah, un sat care se afla la aproximativ 80 de kilometri distanța de Cairo, capitala Egiptului, se aduna pe o strada ingusta și participa la orele ținute de Reem El-Khouly, o fetița de 12 ani, potrivit Reuters . La inceput, Reem El-Khouly a folosit un caiet pentru a-i ajuta pe cei mici sa invețe, dar intre timp a facut rost de o tabla și creta. O companie locala a aflat insa de eforturile ei și i-au donat o tabla moderna, alba, cu markere. „Dupa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

