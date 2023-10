Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul armat dintre Israel si Hamas e insotit de un razboi informatic declansat de grupari de hackeri de-o parte și de alta. Mesajele de dezinformare sunt frecvente, aplicatii utile populatiei sunt clonate si se incearca blocarea unor institutii de stat și de presa.

- O romanca de doar 20 de ani lupta pe frontul din Gaza. Hannah Georgiana Avram a pierdut deja multi oameni dragi: „Nu am putut ajunge la inmormantare”. Ce rol are ea in ceea ce se numește cea mai buna armata din lume. Ea este romanca care lupta cu teroriștii Hamas in Israel. De ce s-a […] The post O…

- ”Reiterez necesitatea și urgența unei paci durabile in Orientul Mijlociu și imi doresc un efort comun pentru evacuarea romanilor din Gaza” Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania a condamnat cu fermitate atrocitațile comise de Hamas, o grupare terorista care ține ostatica populația palestiniana pentru…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat duminica seara ca repatrierea ucrainenilor prinsi in conflictul dintre Israel si Hamas s-a facut si cu ajutorul Romaniei, 200 dintre acesti cetateni fiind evacuati cu transporturi pana in tara noastra, informeaza news.ro.„Diplomatii ucraineni, serviciile…

- Premierul Marcel Ciolacu va pleca marți in Israel și se va intalni cu premierul Benjamin Netanyahu, susțin surse politice pentru Romania TV . Oficial, patru romani au murit deja in conflictul din Orientul Mijlociu. Premierul a anuntat joi ca Guvernul a reusit sa repatrieze din Israel marea majoritate…

- Doi lideri ai organizației islamiste Hamas, inclusiv ministrul Economiei al Guvernului palestinian din Fașia Gaza, au fost eliminați in ofensiva lansata de armata israeliana ca riposta la atacurile teroriste asupra Israelului. Armata israeliana a anunțat, marți dupa-amiaza, ca Jawad Abu Shamala, ministrul…

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas „va schimba Orientul Mijlociu”, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa si AFP. „Cu ce se va confrunta Hamas va fi dur si teribil (…), vom schimba Orientul Mijlociu”, le-a spus Netanyahu unor…

- Corespondentul diplomatic al Haaretz, Amir Tibon, a fost salvat de armata israeliana dupa ce casa sa din Nahal Oz a fost inconjurata de militanți Hamas, dupa atacul surpriza lansat de gruparea terorista din Fașia Gaza. Intr-o postare pe X, fostul Twitter, el și-a laudat familia și tatal, un general-maior…